Полицейский взял бронзу турнира по самбо в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов



В минувшие выходные в преддверии Дня военного разведчика в Улан-Удэ состоялся открытый республиканский турнир по спортивному самбо памяти командира одной из военных частей полковника Анатолия Сидоренко. На ковёр вышли около 150 спортсменов в девяти весовых категориях.



В весовой категории до 74 кг участие принял сотрудник отряда специального назначения «Гром» управления наркоконтроля МВД Бурятии старший лейтенант полиции Сергей Сухеев. В итоге упорной борьбы он завоевал бронзовую медаль.



Спортивным самбо Сергей увлекается с 19 лет, кроме этого занимается рукопашным боем. В 2007 году он выиграл открытый турнир Читинской области по армейскому рукопашному бою, завоевал спортивное звание кандидата в мастера спорта.



В органах внутренних дел Сергей с 2011 года. Полицейский является не только дисциплинированным сотрудником и спортсменом, но и многодетным отцом: воспитывает с женой двоих сыновей и дочку, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





