В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов
В минувшие выходные в преддверии Дня военного разведчика в Улан-Удэ состоялся открытый республиканский турнир по спортивному самбо памяти командира одной из военных частей полковника Анатолия Сидоренко. На ковёр вышли около 150 спортсменов в девяти весовых категориях.
В весовой категории до 74 кг участие принял сотрудник отряда специального назначения «Гром» управления наркоконтроля МВД Бурятии старший лейтенант полиции Сергей Сухеев. В итоге упорной борьбы он завоевал бронзовую медаль.
Спортивным самбо Сергей увлекается с 19 лет, кроме этого занимается рукопашным боем. В 2007 году он выиграл открытый турнир Читинской области по армейскому рукопашному бою, завоевал спортивное звание кандидата в мастера спорта.
В органах внутренних дел Сергей с 2011 года. Полицейский является не только дисциплинированным сотрудником и спортсменом, но и многодетным отцом: воспитывает с женой двоих сыновей и дочку, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейский взял бронзу турнира по самбо в Бурятии
Общество, Фото:
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