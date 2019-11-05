В Бурятии температура опускалась до -26

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 ноября по республике преимущественно без осадков



Ветер восточный с переходом на северо-западный 3-8, местами 9-14 м/с. Температура ночью 3-8, местами 12-17, по северным районам 21-26 мороза, днём 2-7 тепла, местами 1-6, по северным районам 8-13 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 мороза, днём 0-2 тепла

