Несколько туристских маршрутов заняли призовые места
При проекта от Бурятии стали призёрами всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2019 года. Второе место занял проект «Туристская карта Курумканского района». Третье место получили маршруты «Шумак – возрождение традиций» и автопробег «Живи и помни» в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне». Специального диплома «За возрождение традиций Великого чайного пути» удостоена экскурсия «Полёт чайного листка».
Мероприятие проходило 27-28 октября в Ижевске. В этом году финалисты из 43 регионов презентовали 168 туристских маршрутов.
Бурятия в финале премии была представлена 9 проектами: экскурсия «Полёт чайного листка», номинация «Лучший маршрут выходного дня» (автор Александра Епифанцева, Селенгинский район); Верхнеудинские истории, номинация «Лучший детский маршрут» (автор Дарима Тогошеева, Улан-Удэ); Истории о русской кухне и Улан-Удэ, номинация «Лучший гастрономический маршрут» (автор Дарима Тогошеева, Улан-Удэ); Шумак-возрождение традиций, номинация «Лучший межрегиональный маршрут» (автор Сергей Сушкеев, Тункинский район); Врата времени, номинация «Лучший культурно-познавательный маршрут» (автор Инна Кривова, Северобайкальск); Моё Северобайкалье, номинация «Лучший маршрут выходного дня» (автор Инна Кривова, Северобайкальск); автопробег «Живи и помни» в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, номинация «Лучший военно-исторический маршрут» (автор Любовь Громова, Закаменский район); путеводитель по Курумканскому району, номинация «Лучший туристический путеводитель» (автор Дмитрий Будаев); туристская карта Курумканского района, номинация «Лучшая туристическая карта (город)» (автор Дмитрий Будаев).
В финале премии проекты защищал сотрудник туристского информационного центра Бэлигто Батомункуев, сообщили в минтуризма Бурятии.
Маршруты Бурятии удостоили наградами всероссийской туристской премии
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