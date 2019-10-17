В празднике примут участие более 400 спортсменов
27 октября в рамках всероссийского Дня гимнастики в Чите пройдёт традиционный физкультурно–спортивный праздник. В нём примут участие более 400 спортсменов из спортивных школ и клубов города Читы, Забайкальского края, а также представители одного из видов ушу (тайцзицюань) из Китайской Народной Республики.
Программа праздника разнообразна: спортивная и художественная гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика воркаута, прыжки на батуте, выступления представителей цирка и ушу. Вниманию зрителей будут представлены показательные выступления спортсменов.
Кроме этого, состоится посвящение самых маленьких участников в юные спортсмены, а также будет чествование ветеранов, которые стояли у истоков развития гимнастики в Забайкальском крае. Мероприятие будет проходить в в ССК «Мегаполис-спорт» 27 октября в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
В Читу на День гимнастики приедут спортсмены из Китая
Общество, Фото:
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