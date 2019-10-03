 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Октября

02 Октября

Популярное

В медорганизации Бурятии поступили 610 компьютеров

В медорганизации Бурятии поступили 610 компьютеров
Общество,  Фото:pixabay.com
А также 70 принтеров, 70 планшетов

В этом году медики Бурятии получили в распоряжение 610 персональных компьютеров, 70 принтеров, 70 планшетов. Для Центра обработки данных минздрава Бурятии закуплено 12 серверов. Ежегодно будет проводиться замена устаревшей техники. Всего за 6 лет будет приобретено более 9000 компьютеров, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.

На оснащение медицинских учреждений Бурятии компьютерной техникой выделено 115,7 млн. рублей из федерального бюджета и 2,3 млн. - из республиканского. Закупка оборудования проводилась в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении».

К 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов, а также автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента «Моё здоровье» на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские документы - независимо от региона, где находится пациент.

Врачи, фельдшеры и медсестры будут работать в единых электронных медицинских картах. Это позволит сократить, в том числе, время на обработку информации и уделить его пациентам.

Бурятия с начала года реализует 7 региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение». Цели - снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами. На ближайшие три года Бурятии в рамках нацпроекта выделено около 3 миллиардов рублей.
компьютеры правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Центр Улан-Удэ перекроют из-за эстафеты
Центр Улан-Удэ перекроют из-за эстафеты
Общество, 03.10.2019
Легкоатлетическая эстафета состоится в воскресенье
Глава Бурятстата рассказал о переписи населения 2020 года
Глава Бурятстата рассказал о переписи населения 2020 года
Общество, 03.10.2019
Всероссийская перепись пройдёт в октябре следующего года
В лесах Бурятии начались профилактические отжиги
В лесах Бурятии начались профилактические отжиги
Общество, 03.10.2019
Лесники будут сжигать хворост, сухую подстилку и другие горючие материалы
Студенты убираются на улицах Улан-Удэ
Студенты убираются на улицах Улан-Удэ
Общество, 03.10.2019
Сегодня студенты ссуза наведут чистоту в микрорайоне Тальцы
В Бурятии впервые прошёл чемпионат по дартсу
В Бурятии впервые прошёл чемпионат по дартсу
Общество, 03.10.2019
В соревнованиях приняли участие 53 человека
Около тысячи жителей Бурятии призовут в армию осенью
Около тысячи жителей Бурятии призовут в армию осенью
Общество, 03.10.2019
В Бурятии стартовал осенний призыв
Китайская газета: «У Байкала есть угрозы важнее, чем нашествие китайцев»
Китайская газета: «У Байкала есть угрозы важнее, чем нашествие китайцев»
Общество, 03.10.2019
Журналист китайского издания встретился со священником, спасателями, учёным и бурятскими рыбаками
Бурятские танкисты отработали новый приём «подкрадывающаяся атака»
Бурятские танкисты отработали новый приём «подкрадывающаяся атака»
Общество, 03.10.2019
На полигоне Дивизионный танкисты работали с подразделением РЭБ и мотострелками
Алтачейский заказник в Бурятии: рёв изюбрей и познавательный туризм
Алтачейский заказник в Бурятии: рёв изюбрей и познавательный туризм
Общество, 03.10.2019
Алтачейский заказник – один из самых красивых и неизведанных уголков Бурятии, который решили «открыть» для туристов
Минвостокразвития раскрыло подробности «дальневосточной ипотеки» под 2%
Минвостокразвития раскрыло подробности «дальневосточной ипотеки» под 2%
Общество, 03.10.2019
Ипотекой под 2% смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар»
Праздник Хамбо Ламы Этигэлова прошёл в Иволгинском дацане
Праздник Хамбо Ламы Этигэлова прошёл в Иволгинском дацане
Общество, 03.10.2019
Ежегодный праздник веры, бурятской культуры и спорта собрал сотни верующих, деятелей культуры и спортсменов
Со страницы отца главы Бурятии исчезли все фотографии
Со страницы отца главы Бурятии исчезли все фотографии
Общество, 03.10.2019
Аккаунт Самбу Цыденова накануне вызвал всплеск интереса у пользователей
Дзюдоисты Бурятии прилетели на Камчатку
Дзюдоисты Бурятии прилетели на Камчатку
Общество, 03.10.2019
Там проходит первенство округа

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^