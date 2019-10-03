В медорганизации Бурятии поступили 610 компьютеров

А также 70 принтеров, 70 планшетов



В этом году медики Бурятии получили в распоряжение 610 персональных компьютеров, 70 принтеров, 70 планшетов. Для Центра обработки данных минздрава Бурятии закуплено 12 серверов. Ежегодно будет проводиться замена устаревшей техники. Всего за 6 лет будет приобретено более 9000 компьютеров, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.



На оснащение медицинских учреждений Бурятии компьютерной техникой выделено 115,7 млн. рублей из федерального бюджета и 2,3 млн. - из республиканского. Закупка оборудования проводилась в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении».



К 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов, а также автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента «Моё здоровье» на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские документы - независимо от региона, где находится пациент.



Врачи, фельдшеры и медсестры будут работать в единых электронных медицинских картах. Это позволит сократить, в том числе, время на обработку информации и уделить его пациентам.



Бурятия с начала года реализует 7 региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение». Цели - снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами. На ближайшие три года Бурятии в рамках нацпроекта выделено около 3 миллиардов рублей.

