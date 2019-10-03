Легкоатлетическая эстафета состоится в воскресенье
6 октября в центре Улан-Удэ пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета на призы администрации года.
В связи с этим с 10:00 до 13:00 будут закрыты для движения участки по улицам Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора.
Будут изменены схемы движения городских маршрутов № № 2, 3, 4, 15, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 46, 51, 55, 64, 77, 80, 82, 92, 97.
Фоторепортаж с прошлогодней эстафеты можно посмотреть по ссылке.
Центр Улан-Удэ перекроют из-за эстафеты
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