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Дальний Восток соберётся в Чите на «Уличного красаву»

Дальний Восток соберётся в Чите на «Уличного красаву»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Забайкалье пройдут региональный и межрегиональный этапы всероссийской футбольной акции

С 5 по 6 октября в Чите на стадионе «Юность» пройдёт финал регионального этапа всероссийской акции «Уличный Красава». В акции примут участие около 30 команд из 20 муниципальных районов Забайкальского края. Торжественное открытие состоится 5 октября в 12:00.

На этом же стадионе с 18 по 20 октября состоится финал Дальневосточного Федерального округа. 20 команд-победительниц второго этапа в двух возрастных группах приедут в столицу Забайкальского края бороться за победу и право попасть на финал всероссийской акции. В нём примут участие 22 команды со всей страны, 176 участников в обеих возрастных группах. Победители уже по традиции станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки.

Как сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья, в регионе уже завершился первый этап акции – муниципальный. Он проводился с 15 августа по 11 сентября в муниципальных районах и городских округах края.

Напомним, что всероссийская акция «Уличный красава» по футболу 5 на 5 впервые в прошлом году. В ней приняли участие более 35 000 ребят в двух возрастных группах 14-15 лет и 16-17 лет из всех регионов страны. 3420 команд боролись за титул чемпионов. В этом году всероссийская футбольная акция «Уличный красава» включена в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта РФ.
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