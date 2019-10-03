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03 Октября

02 Октября

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На севере Бурятии ожидается снег

На севере Бурятии ожидается снег
Общество,  Фото:pixabay.com
Сохраняется холодная погода

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по юго-западу и северу республики местами небольшой мокрый снег и снег, по остальной территории без осадков.

Утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8, местами до 14 м/с. Температура днём +8,+13, местами +1,+6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём +8,+10.

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