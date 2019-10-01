Режиссёром сериала выступил Марк Горобец
На канале НТВ состоялась премьера остросюжетного детектива «Тень за спиной». Сериал создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова — милиционера из Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк». Режиссёр сериала Марк Горобец.
Как сообщал «Байкал-Daily», историю ангарского маньяка экранизирует также режиссёр Константин Богомолов. В его сериале главные роли сыграют Никита Ефремов и Юлия Снигирь. Недавно стало известно, что кастинг на роль прошла новоиспеченная супруга режиссёра – ведущая Ксения Собчак.
- Сюжет сериала на НТВ «Тень за спиной» начинается в 2000 году. В небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений. Чтобы разобраться в происходящем и найти серийного убийцу, в город приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец: он уже ловил маньяков, и кому, как не ему, заниматься этим делом. Но местному прокурору Садовскому не до серийных убийств: в это время в городе идет очередной передел собственности и власти, и ему хотелось бы избежать вмешательства Москвы. Именно поэтому в команду Горобца определяют молодого следователя Светлану Мирошникову и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва, - говорится на сайте телеканала.
В апреле этого года дело Михаила Попкова рассмотрел Верховный суд Российской Федерации. В январе 2015 года и декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением специального звания – младший лейтенант милиции. Подсудимый не согласился с приговором, посчитав его несправедливым, а факты сексуального насилия над жертвами – недоказанными. Судебная коллегия оставила жалобы без удовлетворения.
На НТВ вышел сериал про ангарского маньяка
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