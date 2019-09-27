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В Иркутской области убрано 53% зерновых культур

В Иркутской области убрано 53% зерновых культур
Общество,  Фото:pixabay.com
Темпы уборки зерновых и зернобобовых культур сейчас на уровне прошлого года

Более 228 тыс. гектаров зерновых, или 53% от уборочной площади, убрано с полей Иркутской области. Намолочено 451,3 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 19,8 ц/га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– В целом по области темпы уборки зерновых и зернобобовых культур сейчас на уровне прошлого года, кормозаготовительные работы и объёмы засыпки семян выше аналогичного периода 2018 года, – отметил глава регионального ведомства.

Лидерами в уборке зерновых культур являются сельскохозяйственные товаропроизводители Куйтунского района, где убран 71% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, а также Черемховский район – убрано 64% зерновых культур. Выше среднеобластного уровня обмолочено зерновых в хозяйствах Заларинского, Иркутского, Тайшетского, Баяндаевского и Осинского районов.

Картофель убран с площади 3,1 тыс. га (78% от уборочной площади), накопано 49,7 тыс. тонн. Овощные культуры убраны на площади 318 га (32% от уборочной площади), валовый сбор – 8,1 тыс. га.

В шести районах области приступили к уборке рапса. Убрано 7,9 тыс. га, валовый сбор – 12,4 тыс. тонн.

Под урожай 2020 года засыпано 57,9 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, что на 12% выше уровня прошлого года.

Продолжается заготовка кормов. По состоянию на 26 сентября, заготовлено 194,9 тыс. тонн сена (на 28% выше аналогичного периода прошлого года), 296,7 тыс. тонн сенажа (прирост к уровню прошлого года – 33%), 195,6 тыс. тонн силоса (прирост - 32% к уровню 2018 года). Как отметил Илья Сумароков, объём заготовленного сенажа уже на 35% превышает запланированный, это позволит при необходимости обеспечить кормами сельскохозяйственных животных в пострадавших от паводка районах.

По информации министра, в сельскохозяйственных районах, пострадавших от дождевых паводков июня-июля 2019 года, убрано 138,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 260,6 тыс. тонн зерна. Заготовлено 64,8 тыс. тонн сена, 113,8 тыс. тонн сенажа и 86,5 тыс. тонн силоса, сообщает пресс-служба правительства области.

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