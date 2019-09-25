Коллектив центра «Звёздный» поздравил воспитанника с радостным событием
В жизни Баргузинского центра социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный», произошло знаменательное событие. Один из воспитанников учреждения вернулся в родную семью, к маме и папе, своим братьям и сестрёнке, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Дети центра, коллектив и специалисты Службы по семейному жизнеустройству детей от всей души поздравили Алёшу с радостным событием и пожелали ему хорошей учёбы, добрых и искренних отношений в семье, тепла и уюта родного дома.
Сегодня в центре проживают дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 18 лет из 11 районов республики.
В Бурятии мальчик из детдома вернулся в родную семью
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
20 сентября 90-летний юбилей отметил ветеран лесного хозяйства Михаил Аркадьевич Шапкин
Сотрудников наградили почётными грамотами
Двое мужчин нашли карту на улице
Акция прошла в селе Турка Прибайкальского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места событий
Любопытным фактом поделились сотрудники Фролихинского заказника на Байкале
Улан-удэнцы распространяют неверную информацию о штрафах, которые якобы собирает камера на Коммунистической
Сборную республики на спортивном фестивале представили два человека
Будут представлены более 60 работ учащихся и 40 работ преподавателей
Семьи с тремя и более детьми смогут получить 450 тысяч на погашение ипотеки
Было задействовано более 100 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня
Это сборник стихов молодого бурятского поэта Элбэга Зандраева
По республике днём 22-27, местами 14-19 тепла
На мероприятии пройдёт массовый выпуск мальков омуля в озеро Байкал
У них три «серебра» и одна «бронза»
В Чите и Агинском прошли митинги, посвящённые памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга