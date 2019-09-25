В Бурятии мальчик из детдома вернулся в родную семью

Коллектив центра «Звёздный» поздравил воспитанника с радостным событием



В жизни Баргузинского центра социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный», произошло знаменательное событие. Один из воспитанников учреждения вернулся в родную семью, к маме и папе, своим братьям и сестрёнке, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Дети центра, коллектив и специалисты Службы по семейному жизнеустройству детей от всей души поздравили Алёшу с радостным событием и пожелали ему хорошей учёбы, добрых и искренних отношений в семье, тепла и уюта родного дома.



Сегодня в центре проживают дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 18 лет из 11 районов республики.





