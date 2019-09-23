В Иркутске возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка



В связи с этим следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, в момент происшествия девочка и её младший брат находились дома без присмотра взрослых. Причиной возгорания могла стать детская шалость либо электротехническая неисправность, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Допрашиваются родители детей, свидетели произошедшего. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы. На данный момент мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Расследование уголовного дела продолжается.



