В Иркутске возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка

Пострадавшая на пожаре 5-летняя девочка от полученных травм скончалась в больнице, её брат находится в реанимации
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в многоквартирном доме на улице Красногвардейская в Иркутске произошёл пожар
. В результате возгорания в больнице от полученных травм скончалась 5-летняя девочка.
В связи с этим следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По версии следствия, в момент происшествия девочка и её младший брат находились дома без присмотра взрослых. Причиной возгорания могла стать детская шалость либо электротехническая неисправность, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Допрашиваются родители детей, свидетели произошедшего. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы. На данный момент мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Расследование уголовного дела продолжается.
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Пострадавшая на пожаре 5-летняя девочка от полученных травм скончалась в больнице, её брат находится в реанимации
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