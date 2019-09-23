На пожаре в Иркутске погибла пятилетняя девочка

Она и её младший брат были дома одни
В воскресенье в многоквартирном доме на улице Красногвардейская в Иркутске произошёл пожар. Информация об этом спасателям поступила в 18.22.
На момент прибытия первого пожарного подразделения к четырёхэтажному жилому дому пламя наблюдалось в одной из квартир на первом этаже. Также существовала угроза распространения пожара.
25 человек, находившиеся в доме, самостоятельно вышли ещё до прибытия пожарных. По трёхколенной лестнице со второго этажа были спасены трое жильцов.
В квартире, где начался пожар, находились оставленные без присмотра пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Они были обнаружены без сознания вернувшимся домой отцом и переданы бригаде скорой помощи.
Травмированных детей госпитализировали в больницу. К сожалению, врачам спасти девочку не удалось.
Пожар был ликвидирован в 18.35, квартира повреждена на площади 16 кв.м.
Предварительная причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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