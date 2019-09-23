 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Сентября

22 Сентября

Популярное

На пожаре в Иркутске погибла пятилетняя девочка

На пожаре в Иркутске погибла пятилетняя девочка
Происшествия, 
Она и её младший брат были дома одни

В воскресенье в многоквартирном доме на улице Красногвардейская в Иркутске произошёл пожар. Информация об этом спасателям поступила в 18.22.

На момент прибытия первого пожарного подразделения к четырёхэтажному жилому дому пламя наблюдалось в одной из квартир на первом этаже. Также существовала угроза распространения пожара.

25 человек, находившиеся в доме, самостоятельно вышли ещё до прибытия пожарных. По трёхколенной лестнице со второго этажа были спасены трое жильцов.

В квартире, где начался пожар, находились оставленные без присмотра пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Они были обнаружены без сознания вернувшимся домой отцом и переданы бригаде скорой помощи.

Травмированных детей госпитализировали в больницу. К сожалению, врачам спасти девочку не удалось.

Пожар был ликвидирован в 18.35, квартира повреждена на площади 16 кв.м.

Предварительная причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ выплатил 200 тысяч за выстрел в человека
Улан-Удэ выплатил 200 тысяч за выстрел в человека
Происшествия, 23.09.2019
Мужчина заявил, что выстрелил случайно
На пожаре в Иркутске погибла пятилетняя девочка
На пожаре в Иркутске погибла пятилетняя девочка
Происшествия, 23.09.2019
Она и её младший брат были дома одни
В Улан-Удэ дебоширка из автобуса стала жертвой преступления
В Улан-Удэ дебоширка из автобуса стала жертвой преступления
Происшествия, 23.09.2019
С помощью мобильного банка вор перевёл себе деньги
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, 23.09.2019
Подросток, выезжая со двора дома, врезался в грузовик  
В Бурятии поймали браконьеров с 10 хвостами омуля
В Бурятии поймали браконьеров с 10 хвостами омуля
Происшествия, 23.09.2019
Мужчин задержали транспортные полицейские
Житель Бурятии до смерти избил сожительницу табуреткой
Житель Бурятии до смерти избил сожительницу табуреткой
Происшествия, 23.09.2019
Убийца пытался обжаловать приговор суда
В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 23.09.2019
На утро понедельника возгораний не зарегистрировано
В Бурятии в опрокинувшемся «Лэнд Крузере» пострадала спящая девочка
В Бурятии в опрокинувшемся «Лэнд Крузере» пострадала спящая девочка
Происшествия, 23.09.2019
В момент ДТП девочка спала, не пристёгнутая ремнём
В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
Происшествия, 23.09.2019
Детей после ДТП доставили в больницу санавиацией
Росгвардейцы в Бурятии о спасении инвалида: «Дым стоял уже стеной»
Росгвардейцы в Бурятии о спасении инвалида: «Дым стоял уже стеной»
Происшествия, 23.09.2019
Сотрудники Росгвардии, спасшие на пожаре инвалида, рассказали о произошедшем
Читинка забыла iPhone на прилавке
Читинка забыла iPhone на прилавке
Происшествия, 23.09.2019
Вернувшись через несколько минут, она не обнаружила свой телефон  
Читинец украл 12 тысяч из кассового аппарата магазина
Читинец украл 12 тысяч из кассового аппарата магазина
Происшествия, 22.09.2019
Ночью кассир ненадолго отлучилась, оставив ключи

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^