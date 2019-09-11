В Бурятии получили первые семена для уникального банка семян

Проект сохранит редкие и ценные лекарственные растения



Первые семена собственной репродукции более десяти лекарственных культур, уникальных по своим целебным свойствам, получены для банка семян лекарственных растений Байкальской природной территории, занесённых в Красную книгу.



В этом году впервые в ряде научно-образовательных учреждений Байкальского региона были заложены пилотные площадки для создания семенного фонда лекарственных растений, сообщили в АНО «Агентство по связям с общественностью Республики Бурятия».



Проект по созданию банка семян краснокнижных лекарственных растений стартовал весной этого года при поддержке Фонда президентских грантов в Иркутской области, Забайкальском крае и в Бурятии.



- Совместно с партнёрами, Ботаническим садом Иркутского государственного университета весной этого года были организованы первые экспедиции по сбору посадочного материала в природе. Но основная часть семян взята из собственных коллекций нашего института и других организаций-партнёров, - отметил научный сотрудник лаборатории медико-биологических исследований ФГБУН «Институт общей и экспериментальной биологии» СО РАН Вячеслав Шишмарёв.



Высокий спрос на рынке и связанная с этим неконтролируемая заготовка дикоросов стремительно сокращает ценные популяции лекарственных трав, многие из которых уже занесены в Красную книгу. Наряду с созданием семенного фонда, специалисты работают над выращиванием лекарственного сырья в промышленных объёмах. Особый акцент делается на многолетние культуры.



- В этом году мы впервые апробируем финскую технологию выращивания лекарственных трав «под плёнку» механизированным способом, которую нам предложили наши коллеги из Санкт-Петербурга. Очевидные преимущества, которые мы наблюдали в этом сезоне, – это сохранение влаги и отсутствие сорняков. Посмотрим, как перезимуют растения, а главное - какой урожай дадут через три года. - рассказывает учебный мастер УНПП «АГРО» БГСХА Тимофей Луковкин.



Астрагал перепончатый, шлемник байкальский, сапожниковия растопыренная, родиола розовая и другие ценные лекарственные культуры, по оценкам экспертов, достаточно хорошо адаптируются к новым условиям и доказывают возможность успешного размножения в культуре.



- В последние несколько лет в Байкальском регионе население ведёт активную заготовку дикорастущих лекарственных растений, в том числе видов, занесённых в Красную книгу (корни солодки уральской, луковицы лилий, родиолы розовой, сапожниковии растопыренной, рододендрона Адамса, байкальского шлемника и др). Органы власти в рамках регионального экологического контроля выявляют и пресекают незаконный экспорт лекарственных культур из России в КНР и Монголию, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.



Пока Россия является импортёром продукции на основе лекарственного растительного сырья на сумму не менее чем 700 млн долларов ежегодно, более 90% сырья ввозится в страну, в основном из Китая. Собственный рынок лекарственного сырья и продукции переработки оценивался там более чем в 100 млрд долларов, при этом его объём удваивается каждые 5-6 лет, а собственные земельные ресурсы соседей истощаются.



Среди потенциальных потребителей продукции – фарминдустрия, косметическая и парфюмерная промышленность, центры превентивной медицины (фитоаптеки), сеть общественного питания, туркомплексы, текстильная и бумажная промышленность.

