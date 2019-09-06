Также будет установлено ещё 26 камер на «Иерусалимской горе»
С 1 сентября в Иркутске на пляже Якоби заработал новый блок камер городского видеонаблюдения. На территории установили 38 средств слежения, работающих в круглосуточном режиме.
Видео хранится в центре обработки данных, доступ к которому обеспечен сотрудникам правоохранительных органов, МКУ «Городская среда» и сотрудникам администрации Иркутска.
- В режиме реального времени изображение передаётся операторам дежурной части муниципального управления МВД России «Иркутское». Работа интеллектуального видеонаблюдения позволяет передать дежурному сигнал о нештатной ситуации. Кроме того, оборудование обладает функциями распознавания лиц, автомобильных номеров, детекции оставленных вещей, длительного пребывания объекта в зоне, начала и прекращения движения, – отметил начальник управления информатизации аппарата администрации Иркутска Алексей Якунин.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году будет установлено ещё 26 камер видеонаблюдения на историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора». На сегодня там уже работает 26 камер.
Интеллектуальное облачное видеонаблюдение в Иркутске устанавливают с 2018 года. На данный момент в местах массового пребывания людей работает более 200 видеокамер. Системы слежения установлены на островах Юность и Конный, бульваре Гагарина от Глазковского моста до памятника Александру III, в скверах Кирова и Тихвинском, на площади Сперанского, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Пляж Иркутска оснастили камерами интеллектуального видеонаблюдения
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