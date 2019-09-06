Он стал вторым на дистанции 100 метров и в комбинированной эстафете
Спортсмен из Саянска Роман Тарасов выиграл две серебряные медали на международных соревнованиях гран-при по лёгкой атлетике среди лиц с нарушениями зрения «Handisport Open Paris 2019». Турнир проходил с 29 по 30 августа в столице Франции.
Роман Тарасов финишировал вторым в беге на дистанции 100 метров с результатом 11,03 секунды. Первое место занял норвежец, который показал результат 10,60 секунды. Замкнул тройку призёров легкоатлет из Великобритании с результатом 11,15.
Кроме того, Роман Тарасов завоевал серебряную медаль в составе команды России в комбинированной эстафете 4х100 метров. Победила в легкоатлетической эстафете команда Японии, на третьем месте – спортсмены Франции.
Роман Тарасов занимается лёгкой атлетикой уже десять лет. Он начинал тренироваться в Саянске у Светланы Федосеевой. В настоящее время спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л. М. Яковенко у Александра Сапунова, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Саянский легкоатлет завоевал две медали в Париже
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