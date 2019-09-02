В Иркутске открылись новые школы

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

На торжественных линейках школьников, родителей и педагогов поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников



В День знаний в Иркутске открылись новая общеобразовательная школа №33 в посёлке Лесной, дополнительный блок гимназии №25, а также школы №8 и №9 после капитального ремонта. Во всех учреждениях созданы необходимые условия в соответствии с требованиями «Доступной среды».



В посёлке Лесной в торжественной линейке приняли участие более 600 учеников. Для школьников в новом трёхэтажном здании предусмотрены кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы, зал для занятий хореографией. Также в школе оборудован плавательный 25-метровый бассейн, на территории – стадион с футбольным полем.



В микрорайоне Солнечном открыли дополнительный блок гимназии №25. В рассчитанном на 500 учеников здании расположены учебные классы, библиотека, игровые комнаты, спортивный зал, медицинский кабинет. Внутренний дизайн школы посвящен писателю Александру Сергеевичу Пушкину и сибирским писателям.



Также после капитального ремонта детей приняли школы №8 и №9. В зданиях полностью поменяли перекрытия, кровли, полы, установили окна. В школах установлено видеонаблюдение и охранные сигнализации.



Кроме того, в Иркутске началось возведение нового блока школы №14 на 525 мест. А в планах на ближайшие годы – строительство новых зданий на территориях пяти учреждений образования: школ №№ 53, 57, 75 и 76, гимназии №44.



В этом году в иркутские школы пошли более 9,5 тысяч первоклассников. Это на 450 человек больше, чем в прошлом году. Всего в образовательных учреждениях города обучаются около 90 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

