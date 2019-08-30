В Улан-Удэ сегодня пройдёт киновечер

«Возьмите тёплые вещи, средство от комаров и вкусняшки (угощаем чаем с мелиссой)», - пишут сотрудники музея в соцсети.







Сегодня, 30 августа, в 20:30 в музее истории Улан-Удэ пройдёт киновечер. Здесь покажут фильм «Солнце Ацтеков».- Можно не верить в судьбу, воспринимая окружающий мир как череду счастливых случайностей и трагических совпадений. Можно оставаться на месте, боясь малейших перемен, а можно всё время двигаться вперёд, без оглядки. Идти за своей мечтой, идти за Солнцем. Заветное счастье — штука бесценная, за него стоит бороться, - говорится в анонсе к фильму.