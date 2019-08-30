Николай Дроздов стал хранителем леопарда и назвал его Байкал

Редкий дальневосточный леопард, который получил кличку Байкал, живёт в Приморском крае



Учёный-зоолог, известный телеведущий Николай Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда Leo 64M, живущего в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.



Николаю Дроздову сотрудники национального парка предложили дать имя редчайшей дикой кошке. Дроздов выбрал кличку Байкал – в знак важности сохранения самого глубокого озера и крупнейшего резервуара пресной воды в мире. Об этом сообщили в пресс-службе парка.



- Дальневосточный леопард и озеро Байкал – два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придаётся особое значение. Это яркие символы природоохранной работы в России. Один из них - программа по восстановлению популяции дальневосточного леопарда - уже стал успешным примером. За последнее десятилетие численность зверя выросла почти в три раза, и хочется верить, что успех этого проекта разделят также другие проекты, связанные с сохранением природы. Байкал включён в список особо охраняемых природных объектов Всемирного Природного наследия ЮНЕСКО. Это самое глубокое озеро планеты, оно содержит пятую часть (20%) мирового запаса пресной воды. И это главная сокровищница пресной воды в России и для России! Поэтому так важно помнить о необходимости защиты этого уникального природного комплекса и его обитателей, - отметил Николай Дроздов.



Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В 2017 году в России зафиксировано только 86 взрослых хищников.



Leo 64M нередко попадает в объективы автоматических камер. В 2017 году он был замечен в сопровождении самки, что даёт надежду на то, что в будущем специалисты парка смогут наблюдать за его потомством.



Теперь каждое полугодие Николай Дроздов будет получать обновлённую информацию о своём «подопечном» леопарде.



Ожидается, что в течение месяца Николаю Дроздову будет вручён официальный сертификат хранителя леопарда.



Справка:



Программа «Хранитель леопарда» была запущена ФГБУ «Земля леопарда» в 2014 году с целью привлечения внимания к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. В её рамках титул «Хранителя леопарда» присваивается людям и организациям, внёсшим вклад в дело сохранения природы нашей страны и мира.



