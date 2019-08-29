Акция будет посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в 20:00 на площади Декабристов у памятника иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, состоится митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Иркутян и гостей города приглашают принять участие в мероприятии.
День солидарности в борьбе с терроризмом установлен памятной датой в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Она напрямую связана с событиями в Беслане в начале сентября 2004 года.
Этот день символизирует объединение государства и общества в борьбе с общим врагом. В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных памятных акций: панихиды, возложение цветов к мемориалам погибших, всероссийская минута молчания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
В Иркутске будут митинговать против терроризма
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сильнейших определят в армрестлинге, шахматах и гиревом спорте
Основным направлением в его творчестве была книжная графика
Помимо получения медалей, они прошли квалификацию по рабочим качествам
Спортсмены становятся призёрами соревнований второй год подряд
Также в нём принял участие клуб военно-исторической реконструкции из Забайкалья
В подарке будет всё, что необходимо для учёбы
В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира
Из-за обильных осадков в Шелопугинском районе размыло насыпь котлована и разрушилось дорожное полотно
Теперь Пётр Степанов сможет бесплатно ездить в трамваях
На чемпионат мира по боксу среди женщин, который примет Улан-Удэ, заявились 75 стран
Вопрос сохранения вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения, обсудили в Китае
Экологическую акцию поддержал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «ЭкоАльянс»
Указ о награждении подписал президент страны
Международное военное учение «Селенга-2019» завершилась зрелищными стрельбами
От этого страдала ветеран тыла, перенесшая инсульт