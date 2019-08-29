 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Августа

28 Августа

Популярное

В Иркутске будут митинговать против терроризма

В Иркутске будут митинговать против терроризма
Общество,  Фото:pixabay.com
Акция будет посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в 20:00 на площади Декабристов у памятника иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, состоится митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Иркутян и гостей города приглашают принять участие в мероприятии.

День солидарности в борьбе с терроризмом установлен памятной датой в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Она напрямую связана с событиями в Беслане в начале сентября 2004 года.

Этот день символизирует объединение государства и общества в борьбе с общим врагом. В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных памятных акций: панихиды, возложение цветов к мемориалам погибших, всероссийская минута молчания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
терроризм митинг Иркутск акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутские киргизы отметят День независимости соревнованиями
Иркутские киргизы отметят День независимости соревнованиями
Общество, 29.08.2019
Сильнейших определят в армрестлинге, шахматах и гиревом спорте
Музею в Бурятии подарили картины иркутского художника
Музею в Бурятии подарили картины иркутского художника
Общество, 29.08.2019
Основным направлением в его творчестве была книжная графика
Иркутские хаски отличились на соревнованиях по ездовому спорту
Иркутские хаски отличились на соревнованиях по ездовому спорту
Общество, 29.08.2019
Помимо получения медалей, они прошли квалификацию по рабочим качествам
Иркутские пенсионеры стали третьими на всероссийской спартакиаде
Иркутские пенсионеры стали третьими на всероссийской спартакиаде
Общество, 29.08.2019
Спортсмены становятся призёрами соревнований второй год подряд
В Бурятии прошёл фестиваль старообрядцев
В Бурятии прошёл фестиваль старообрядцев
Общество, 29.08.2019
Также в нём принял участие клуб военно-исторической реконструкции из Забайкалья
В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»
В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»
Общество, 29.08.2019
В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира
В Забайкалье ликвидирована угроза подтопления населённых пунктов
В Забайкалье ликвидирована угроза подтопления населённых пунктов
Общество, 29.08.2019
Из-за обильных осадков в Шелопугинском районе размыло насыпь котлована и разрушилось дорожное полотно
Директор Русского драмтеатра стал почётным гражданином Улан-Удэ
Директор Русского драмтеатра стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество, 29.08.2019
Теперь Пётр Степанов сможет бесплатно ездить в трамваях
Чемпионат мира по боксу покажут в центре Улан-Удэ на большом экране
Чемпионат мира по боксу покажут в центре Улан-Удэ на большом экране
Общество, 29.08.2019
На чемпионат мира по боксу среди женщин, который примет Улан-Удэ, заявились 75 стран
На конгрессе в Китае рассказали о дубровнике из Бурятии
На конгрессе в Китае рассказали о дубровнике из Бурятии
Общество, 29.08.2019
Вопрос сохранения вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения, обсудили в Китае
Ещё один город Бурятии присоединился к «Чистым Играм»
Ещё один город Бурятии присоединился к «Чистым Играм»
Общество, 29.08.2019
Экологическую акцию поддержал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «ЭкоАльянс»
9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения
9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения
Общество, 29.08.2019
Указ о награждении подписал президент страны
Военные Бурятии и Монголии шквальным огнём уничтожили «противника»: видео
Военные Бурятии и Монголии шквальным огнём уничтожили «противника»: видео
Общество, 29.08.2019
Международное военное учение «Селенга-2019» завершилась зрелищными стрельбами  
В Бурятии крышу многоквартирного дома разобрали в дождливую погоду
В Бурятии крышу многоквартирного дома разобрали в дождливую погоду
Общество, 29.08.2019
От этого страдала ветеран тыла, перенесшая инсульт

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^