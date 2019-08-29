В Иркутске будут митинговать против терроризма

Акция будет посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом



3 сентября в 20:00 на площади Декабристов у памятника иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, состоится митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Иркутян и гостей города приглашают принять участие в мероприятии.



День солидарности в борьбе с терроризмом установлен памятной датой в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Она напрямую связана с событиями в Беслане в начале сентября 2004 года.



Этот день символизирует объединение государства и общества в борьбе с общим врагом. В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.



Традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных памятных акций: панихиды, возложение цветов к мемориалам погибших, всероссийская минута молчания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

