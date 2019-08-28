На Байкале прошли межрегиональные парусные соревнования

Участники классов «Оптимист», «Лазер Пико» и «Финн» соревновались на дистанции в 1 морскую милю



В Ольхонском районе Иркутской области на Малом море с 24 по 25 августа прошли межрегиональные парусные соревнования в классах «Оптимист», «Лазер Пико» и «Финн» в рамках «Байкальской спортивной парусной недели». В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов из Иркутска и Москвы в возрасте от 8 до 55 лет. Самые младшие участники соревновались в классе «Оптимист».



Дистанция для «Оптимистов» – классический треугольник, для «Лазер Пико» и «Финн» – петля. Общая длина каждой дистанции – 1 морская миля (1852 метра). В младшей группе в классе «Оптимист» первое место занял Александр Мядзелец, второе место – Василиса Турчанинова, третье – Варвара Васильева. В общем зачёте в классе «Оптимист» победу одержал Сергей Константинов, серебряным призёром стал Даниил Виноградов, бронзовым – Анастасия Константинова.



В классе «Лазер Пико» золотую медаль завоевал Алексей Вайман, серебряную награду выиграла Ирина Зельберг, бронзовую медаль получила Тамара Чернышёва. В классе «Финн» победил Владимир Шилоносов, вторым стал Александр Московских, третьим – Олег Мичкаев.



- Мы впервые проводили такие масштабные соревнования на Байкале и планируем сделать их традиционными. Нам удалось решить все организационные вопросы, связанные с доставкой флота и обеспечением проведения соревнований на должном уровне. Участникам регата понравилась, все прошло динамично и позитивно. Погода была великолепная, были старты со стабильным ветром и старты, где ветер менял свое направление трижды, что добавило драйва гонке. Следующие соревнования запланированы на август 2020 года. Надеемся, что в них примут участие спортсмены из других регионов, – передаёт слова председателя федерации парусного спорта Иркутской области Александра Московских пресс-служба минспорта региона.

