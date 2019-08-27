Завершилось онлайн-голосование за выбор макета памятника маршалу Рокоссовскому
Завершилось народное голосование на лучший эскиз памятника Константину Рокоссовскому в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в конкурсе на лучшее архитектурно-художественное решение памятника полководцу представлено 10 макетов. Голосование проводилось на сайте Российского военно-исторического общества с 13 - 22 августа.
Наибольшее количество голосов – 838 – набрал проект №4.
Как сообщал «Байкал-Daily», также онлайн-голосованием горожане выбрали место для установки будущего памятника. Его установят между фонтаном «Звезда» и проезжей частью улицы Балтахинова к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата будет отмечаться в 2020 году.
Справка:
Константин Константинович Рокоссовский – советский военачальник и государственный деятель, один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Командующий 1-м Белорусским фронтом, командующий 2-м Белорусским фронтом – несмотря на высокий титул, часто находился на переднем крае в окопах, среди солдат и офицеров. Маршал Советского Союза, Дважды Герой Советского Союза, командовал историческим Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Стало известно, каким будет памятник Рокоссовскому в Улан-Удэ
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