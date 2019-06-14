В Улан-Удэ памятник Рокоссовскому на коне оказался слишком дорогим









Российское военно-историческое общество объявило новый конкурс на изготовление и установку бронзовой скульптуры маршала Рокоссовского в Улан-Удэ. Об этом этом сегодня на планерном совещании рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев, сообщает администрация Улан-Удэ.Ранее к установке была запланирована бронзовая скульптура маршала Константина Рокоссовского на коне. Автором скульптуры стал коллектив во главе с известным российским архитектором Вячеславом Бухаевым. Однако этот проект была отклонён Российским военно-историческим обществом. Причиной стало удорожание, вызванное увеличением размеров скульптуры.Итоги нового конкурса планируется подвести 15 июля.Статую полководца планируют установить в столице Бурятии к празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Памятник Константину Рокоссовскому будет отлит из бронзы, а постамент облицован гранитными плитами.Также разработано и утверждено техническое задание на проектирование пьедестала для конной скульптуры. Комитет по строительству заключил муниципальный контракт с проектной организацией ООО «Архстройпроект» на сумму до 100 тысяч рублей.Сметная стоимость пьедестала составила 7,6 млн. рублей. Бюджетная заявка направлена в минстрой Бурятии. В бюджете Улан-Удэ предусмотрена доля софинансирования муниципального бюджета в размере 3.8 млн. рублей.