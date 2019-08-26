Его участниками станут старики и инвалиды
4 сентября в Улан-Удэ состоится открытый фестиваль настольных спортивных игр «Толерантность через спорт» в рамках празднования Дня города. В нём примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья и представители старшего поколения.
Основные задачи фестиваля – популяризация и развитие двигательной активности среди маломобильных граждан, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование здорового образа жизни и потребности людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
В программе – праздничный концерт, соревнования по настольным играм и шашкам, мастер-класс по катанию на роликах, «кольцеброс», «шагай-наадан». Фестиваль начнётся в 12:00 в парке «Юбилейном», сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль настольных игр
Общество, Фото:
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