В Улан-Удэ сегодня без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа по республике без осадков, утром при прояснении туманы



Днём по юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный до 5-10 м/с. Температура днём 22-27, местами 16-21 тепла.



В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём 24-26 тепла.



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