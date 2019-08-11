Профилактическое мероприятие прошло на летней площадке Харганатской школы
В Селенгинском районе Бурятии автоинспекторы провели профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения на летней площадке Харганатской школы.
Мальчишкам и девчонкам разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, разобрали с ними наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Кроме того, полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного вождения велосипеда.
Сотрудники ГИБДД отметили, что подросткам до 14 лет выезд на велотранспорте на проезжую часть категорически запрещён. Также, как и её пересечение на велосипеде: переходить дорогу можно, только спешившись с велосипеда.
- Поговорили полицейские с детьми и о соблюдении требований дорожной безопасности при игре на детских площадках, находящихся в непосредственной близости от движения транспорта, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В завершение автоинспекторы пожелали детям безопасных каникул.
В Бурятии юным велосипедистам напомнили о дорожной безопасности
Общество, Фото:
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