В Бурятии юным велосипедистам напомнили о дорожной безопасности

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Профилактическое мероприятие прошло на летней площадке Харганатской школы



В Селенгинском районе Бурятии автоинспекторы провели профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения на летней площадке Харганатской школы.



Мальчишкам и девчонкам разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, разобрали с ними наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Кроме того, полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного вождения велосипеда.



Сотрудники ГИБДД отметили, что подросткам до 14 лет выезд на велотранспорте на проезжую часть категорически запрещён. Также, как и её пересечение на велосипеде: переходить дорогу можно, только спешившись с велосипеда.



- Поговорили полицейские с детьми и о соблюдении требований дорожной безопасности при игре на детских площадках, находящихся в непосредственной близости от движения транспорта, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



В завершение автоинспекторы пожелали детям безопасных каникул.