 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Августа

10 Августа

09 Августа

Популярное

В Бурятии юным велосипедистам напомнили о дорожной безопасности

В Бурятии юным велосипедистам напомнили о дорожной безопасности
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Профилактическое мероприятие прошло на летней площадке Харганатской школы

В Селенгинском районе Бурятии автоинспекторы провели профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения на летней площадке Харганатской школы.

Мальчишкам и девчонкам разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, разобрали с ними наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Кроме того, полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного вождения велосипеда.

Сотрудники ГИБДД отметили, что подросткам до 14 лет выезд на велотранспорте на проезжую часть категорически запрещён. Также, как и её пересечение на велосипеде: переходить дорогу можно, только спешившись с велосипеда.

- Поговорили полицейские с детьми и о соблюдении требований дорожной безопасности при игре на детских площадках, находящихся в непосредственной близости от движения транспорта, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В завершение автоинспекторы пожелали детям безопасных каникул.
ПДД велосипеды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ произошло два ДТП подряд
В центре Улан-Удэ произошло два ДТП подряд
Общество, 11.08.2019
Разница между авариями составила несколько минут
В Бурятии юным велосипедистам напомнили о дорожной безопасности
В Бурятии юным велосипедистам напомнили о дорожной безопасности
Общество, 11.08.2019
Профилактическое мероприятие прошло на летней площадке Харганатской школы
Жителей Бурятии испугались «мутанта»
Жителей Бурятии испугались «мутанта»
Общество, 11.08.2019
Закаменцы обратились за разъяснениями к специалистам по паранормальным явлениям 
Мусульмане Бурятии накормят желающих обедом
Мусульмане Бурятии накормят желающих обедом
Общество, 11.08.2019
В понедельник в Улан-Удэ состоится День открытых дверей в мечети и благотворительный обед 
В Бурятии тушат десять лесных пожаров
В Бурятии тушат десять лесных пожаров
Общество, 11.08.2019
Общая площадь возгорания почти 2 тысячи гектаров
5 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
5 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Общество, 11.08.2019
Произошла коммунальная авария 
Улан-удэнец снял с пенсионера золотое кольцо
Улан-удэнец снял с пенсионера золотое кольцо
Общество, 11.08.2019
Пожилой мужчина безуспешно просил грабителя вернуть ювелирное изделие 
Житель Бурятии напал с топором на собутыльника за оскорбление
Житель Бурятии напал с топором на собутыльника за оскорбление
Общество, 11.08.2019
Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы 
По Бурятии днём местами грозы, ливни
По Бурятии днём местами грозы, ливни
Общество, 11.08.2019
Температура 27-32, местами 20-25 тепла
В Иркутской области стартовала уборочная кампания
В Иркутской области стартовала уборочная кампания
Общество, 10.08.2019
Общая уборочная площадь в этом году составляет 711,5 тысяч га
Глава Бурятии проверил работу вновь открывшегося лагеря «Байкальский бор»
Глава Бурятии проверил работу вновь открывшегося лагеря «Байкальский бор»
Общество, 10.08.2019
В восстановление детского лагеря вложили более 20 миллионов рублей. ФОТО

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 10.08.2019
11 августа днём по юго-западным районам и южному Прибайкалью ожидаются ливни, грозы и град
Улан-удэнцы жалуются на большое количество пьяниц на одной из улиц
Улан-удэнцы жалуются на большое количество пьяниц на одной из улиц
Общество, 10.08.2019
Однако в мэрии отметили, что бульвар Карла Маркса сотрудники полиции патрулируют постоянно
В Бурятии экс-начальник участка ЛВРЗ признан виновным в гибели работника
В Бурятии экс-начальник участка ЛВРЗ признан виновным в гибели работника
Общество, 10.08.2019
В 2018 году во время ремонта сотрудник завода погиб, упав с высоты

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^