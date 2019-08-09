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В Улан-Удэ закрыли единственный городской пляж

В Улан-Удэ закрыли единственный городской пляж
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии
Его закрыли из-за повышения уровня воды в Селенге

На днях инспекторы Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Бурятии в ходе патрулирования акватории Селенги выявили несоответствие нормам содержания пляжа на острове Комсомольский. В адрес Комбината по благоустройству города было подготовлено и направлено письмо с предложением о закрытии пляжа для купания.

Подъём уровня воды в реке Селенга вызвал затопление прибрежной зоны пляжа и заиливание дна протоки. Глубина в месте купания превысила два метра. Также при осмотре было обнаружено, что спасательная вышка опрокинута. Всё это стало причиной закрытия пляжа.

– Несмотря на то, что до окончания купального сезона остаётся около полумесяца, и то, что это единственный пляж в Улан-Удэ, дальнейшая эксплуатация данного места может привести к трагическим последствиям. В первую очередь, закрытие пляжа будет проведено в целях предотвращения гибели детей, – сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Николай Зайцев.

Отметим, что с сегодняшнего дня городской пляж будет закрыт, дальнейшее купание здесь запрещено. Комбинатом по благоустройству Улан-Удэ планируется выставить запрещающие знаки в этом месте.

Напомним, что согласно статье 15 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» от 5.05.2011 г. N 2003-IV, – «купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждением или запрещающими знаками и надписями, либо заплыв за буйки, обозначающие границы плавания, а равно подплывание к моторным и парусным судам, гребным лодкам и другим плавсредствам, а также прыжки с не приспособленных для этих целей сооружений в воду – влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. 
пляж
 
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