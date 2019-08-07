По данным Бурятского гидрометцентра, 7 августа по республике утром местами туманы, днём местами локальные грозы с небольшими дождями
Ветер восточный 4-9, местами порывы до 10-15 м/с. Температура ночью 11-16, местами 3-8 тепла, по северо-востоку до минус 3, заморозки, днём 19-24, местами по северу до 25-30 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура ночью 13-15, днём 23-25 тепла.
В Бурятии температура опускалась до -3
Общество, Фото:
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