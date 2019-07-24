Рейд «Полог» прошёл в Улан-Удэ

Сегодня, 24 июля, администрация Октябрьского района Улан-Удэ и ГИБДД провели очередной рейд «Полог». Рейды проводятся с целью административной ответственности водителей, везущих бытовые и строительные отходы на автомашинах без полога.По итогам рейда проверено 12 автомашин, составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст. 12.21.1. КоАП РФ.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбрали лучших пожарных Общество, Сегодня в пожарно-спасательной части № 56 в Улан-Удэ прошёл первый этап традиционного смотр-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»