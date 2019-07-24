Рейд «Полог» прошёл в Улан-Удэ

Было проверено 12 грузовиков
Сегодня, 24 июля, администрация Октябрьского района Улан-Удэ и ГИБДД провели очередной рейд «Полог». Рейды проводятся с целью административной ответственности водителей, везущих бытовые и строительные отходы на автомашинах без полога.
По итогам рейда проверено 12 автомашин, составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст. 12.21.1. КоАП РФ.
По информации администрации Октябрьского района.
Заявления на участие принимают до 3 августа
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