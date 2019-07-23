Руслан Серебряков выступал в личном первенстве в стрельбе из классического лука
Лучник из Бурятии Руслан Серебряков стал бронзовым призёром II этапа Кубка Европы, который проходил с 14 по 20 июля в Румынии. Спортсмен Центра спортивной подготовки выступал в личном первенстве среди юниоров в стрельбе из классического лука.
- В финальной стрельбе за бронзовую медаль Руслан Серебряков встретился с польским лучником Филиппом Лазовски. Бурятский лучник одержал победу у соперника со счётом 6:2, - сообщили в Центре спортивной подготовки.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучница из Бурятии Виктория Харитонова также взяла бронзу этапа Кубка Европы. Медаль девушка завоевала в командном первенстве.
Лучник из Бурятии завоевал бронзу этапа Кубка Европы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Танкер-бункеровщик будет перерабатывать жидкие и твёрдые отходы на Байкале
На молебен приехали не только верующие Бурятии, но и из других регионов России
Европейские соревнования проходят с 21 по 27 июля в Баку
Спортсмены Бурятии завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Областные спасатели «усыновили» малыша
В выходные сотрудники Госавтоинспекции Селенгинского района провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям»
Девушка получила предложение руки и сердца на знаменитом водопаде в Аршане
Бурятские артисты играют воинов в одном из самых ожидаемых российских фильмов
Организаторы из Санкт-Петербурга формировали коллекцию почти три года
В Гэгэтуйском дацане пройдёт большой праздник
Медаль Виктория Харитонова завоевала в командном первенстве
23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
На Дальнем Востоке прошёл открытый шахматный фестиваль «Город у моря»
В Нижнеангарске прошёл турнир по боксу, посвящённый памяти Сергея Бухаева
Победителям бурятской борьбы и стрельбы из национального лука подарят баранов