Медаль Виктория Харитонова завоевала в командном первенстве
Бурятская лучница Виктория Харитонова завоевала бронзу на II этапе Кубка Европы. Соревнования, собравшие сильнейших лучников Европы, прошли с 15 по 20 июля в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.
Бронзовую медаль Виктория Харитонова завоевала в командном первенстве среди юниорок. Виктория выступала в составе сборной России вместе с лучницами Екатериной Бирюковой (Рязанская область) и Нуриниссо Махмудовой (Москва).
Тренирует Викторию Харитонову главный тренер по стрельбе из лука Центра спортивной подготовки Бурятии Сэсэг Доржиева.
- Виктория завоевала бронзу в команде в классическом луке на олимпийской дистанции 70 метров. В личном зачёте на Кубке Европы Виктория заняла 5 место. Отмечу, что в 2019 она выиграла первенство России - это отличный результат и в этом году это первая её личная медаль. Я считаю, что Виктория сделала шаг вперёд, - сказала Сэсэг Доржиева.
Как сообщал «Байкал-Daily», Виктория Харитонова в начале июля на первенстве России по стрельбе из лука принесла в копилку республики два золота.
Лучница из Бурятии взяла бронзу этапа Кубка Европы
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