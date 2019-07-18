Содержание токсических элементов в рыбе не превышает предельно допустимого уровня
В июне сотрудники Россельхознадзора направили во всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных кормов пробы рыбы – плотвы и окуня – из Бурятии. Рыба была выловлена в Гусином озере Селенгинского района. В лабораторных условиях пробы обследованы на содержание токсических элементов: кадмий, мышьяк, ртуть и свинец.
Результаты исследований показали, что содержание токсических элементов в рыбе не превышает предельно допустимого уровня.
Мероприятие проводилось в рамках пищевого мониторинга, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Рыбу из Гусиного озера в Бурятии обследовали на токсичность
Общество, Фото:
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