В Тулуне он проведёт совещание по вопросу о ликвидации последствий ЧС
12 июля проходит рабочая поездка Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина в Иркутскую область. В Тулуне глава Минтруда России встретится с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, а также проведёт совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований Иркутской области.
В совещании также примут участие представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда, МЧС России, МВД России, бюро медико-социальной экспертизы, органов государственной власти Иркутской области, Почты России и др.
Кроме того, запланировано посещение консультационного и выплатного пунктов, а также пункта длительного размещения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
В Иркутскую область прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Общество, Фото:
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