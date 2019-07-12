В Иркутскую область прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

Общество, Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

В Тулуне он проведёт совещание по вопросу о ликвидации последствий ЧС



12 июля проходит рабочая поездка Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина в Иркутскую область. В Тулуне глава Минтруда России встретится с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, а также проведёт совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований Иркутской области.



В совещании также примут участие представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда, МЧС России, МВД России, бюро медико-социальной экспертизы, органов государственной власти Иркутской области, Почты России и др.



Кроме того, запланировано посещение консультационного и выплатного пунктов, а также пункта длительного размещения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

