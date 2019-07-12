Сегодня «Система – 112» в Бурятии работает в опытной эксплуатации только в Улан-Удэ
С начала апреля к «Системе – 112» были подключены абоненты ПАО «Ростелеком» и «МТС». С 1 июля 2019 года единый номер «112» стал доступен для абонентов операторов ПАО «Мегафон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).
- «Система-112» предназначена для вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру. Единый телефон спасения объединяет службы полиции, МЧС, скорой помощи и дежурной диспетчерской города. Проведение государственных испытаний и ввод в постоянную эксплуатацию «Системы – 112» на всей территории Бурятии планируется осуществить в 2021 году,- сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Улан-Удэ на 112 теперь могут звонить абоненты «Мегафон» и «Билайн»
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