Модель из Бурятии снялась в клипе Мити Фомина

Модель из Бурятии Мария Шантанова снялась в клипе российского певца Мити Фомина «Танцы на работе». Мария исполнила роль ангела. Клип снимался в Лос-Анджелесе.
Клипом Митя Фомин хотел призвать устраивать пятиминутные перерывы на работе. Своим видео певец хотел дать понять – где, как не в стриптиз-клубе, самые настоящие танцы на работе. За сутки ролик просмотрели почти 25 тысяч раз.
На своей странице в Instagram Мария выложила часть клипа со своим участием. Подписчики восхищаются и не скупятся на хвалебные комментарии.
«Восхитительная работа, Маша! Браво создателям клипа», «Маша - самый горячий ангел!», «Обожаю его! Прям крутые воспоминания из детства», пишут люди.
Мария Шантанова уже не раз становилась участницей интересных событий. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году она в очередной раз стала ведущей кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Три года назад модель была приглашена на «Asian World Film Festival» в качестве члена жюри.
В 2016 году её на съёмки в голливудском фильме приглашал «потомственный бурят» Стивен Сигал.