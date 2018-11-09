Модель из Бурятии вновь стала ведущей кинофестиваля в Лос-Анджелесе

Уроженка Бурятии, модель Мария Шантанова выступила в роли ведущей на международном кинофестивале азиатских фильмов в Лос-Анджелесе. На своей страничке девушка поделилась фотографиями с фестиваля. На этот раз в тандеме с моделью выступила актриса из Ливана - Сара Аби Канаан.
- Ещё раз спасибо за то, что приняли меня в качестве ведущей церемонии открытия вместе с красивой и талантливой актрисой Сарой Аби Канаан. Она поистине удивительный человек, она вдохновила меня. Всемирный кинофестиваль азиатских фильмов стал хорошей традицией для меня, и я чувствую себя семьёй, спасибо, - поделилась на своей страничке Мария Шантанова.
Два года назад Марина Шантанова была приглашена на «Asian World Film Festival» в качестве члена жюри. В прошлом году девушка также выступила в роли ведущей.
Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF) представляет мир азиатского кинематографа. Фестиваль объединяет более 50 стран своего региона - от Турции до Японии, от России до Индии.
Все фильмы-участники получают возможность быть показанными в Академии Кинематографических искусств и наук и в Голливудской ассоциации зарубежной прессы в категории лучший фильм на иностранном языке. Фестиваль принимает только фильмы, номинированные на премии «Оскар» или «Золотой глобус» и произведённые в странах Азии.
Основной темой кинофестиваля этого года стала роль и растущее влияние женщин кинематографистов на киноиндустрию Азиатского региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», модель и актриса из Бурятии Мария Шантанова, известная как победитель рейтинга «самых красивых буряток», заключила официальный контракт на участие в мэйк-ап проекте всемирно известного бренда «Dolce & Gabbana» осенью 2016 года. В том же году Стивен Сигал предложил бурятской модели сняться в голливудском фильме, где сам он выступит в роли режиссёра.
Мария Шантанова постоянно живёт в Лос-Анджелесе, где снимается в модных фотосессиях.
Два года назад Марина Шантанова была приглашена на «Asian World Film Festival» в качестве члена жюри. В прошлом году девушка также выступила в роли ведущей.
Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF) представляет мир азиатского кинематографа. Фестиваль объединяет более 50 стран своего региона - от Турции до Японии, от России до Индии.
Все фильмы-участники получают возможность быть показанными в Академии Кинематографических искусств и наук и в Голливудской ассоциации зарубежной прессы в категории лучший фильм на иностранном языке. Фестиваль принимает только фильмы, номинированные на премии «Оскар» или «Золотой глобус» и произведённые в странах Азии.
Основной темой кинофестиваля этого года стала роль и растущее влияние женщин кинематографистов на киноиндустрию Азиатского региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», модель и актриса из Бурятии Мария Шантанова, известная как победитель рейтинга «самых красивых буряток», заключила официальный контракт на участие в мэйк-ап проекте всемирно известного бренда «Dolce & Gabbana» осенью 2016 года. В том же году Стивен Сигал предложил бурятской модели сняться в голливудском фильме, где сам он выступит в роли режиссёра.
Мария Шантанова постоянно живёт в Лос-Анджелесе, где снимается в модных фотосессиях.