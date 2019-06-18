Творческий слёт состоится уже в четвёртый раз
Открытый пленэр пройдёт в Чите с 24 по 26 июня. Любители художественного искусства вместе с профессиональными забайкальскими художниками попробуют свои силы в творческой деятельности.
На протяжении трёх дней художники будут вовлечены в удивительный мир красок: они изучат «язык цветов» в Церкви декабристов, выполнят зарисовки растений и деревьев в дендрарии краеведческого музея, этюды цветов на площади имени Ленина и в парке Дома офицеров, где также пройдут мастер-классы художников.
Краевой творческий проект проводится уже в четвёртый раз. Площадкой для художников в разные годы была не только краевая столица, но и поселок Агинское и город Сретенск. Организаторы отмечают, что интерес к художественному искусству с каждым годом растёт – в прошлом году участников пленэра было более 60 человек. Среди них были и члены регионального отделения Союза художников России. В этом году на мероприятие уже поступило более 20 заявок на участие. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.
Художники Забайкалья соберутся в Чите на пленэр
Общество, Фото:
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