Художники Забайкалья соберутся в Чите на пленэр

Творческий слёт состоится уже в четвёртый раз



Открытый пленэр пройдёт в Чите с 24 по 26 июня. Любители художественного искусства вместе с профессиональными забайкальскими художниками попробуют свои силы в творческой деятельности.



На протяжении трёх дней художники будут вовлечены в удивительный мир красок: они изучат «язык цветов» в Церкви декабристов, выполнят зарисовки растений и деревьев в дендрарии краеведческого музея, этюды цветов на площади имени Ленина и в парке Дома офицеров, где также пройдут мастер-классы художников.



Краевой творческий проект проводится уже в четвёртый раз. Площадкой для художников в разные годы была не только краевая столица, но и поселок Агинское и город Сретенск. Организаторы отмечают, что интерес к художественному искусству с каждым годом растёт – в прошлом году участников пленэра было более 60 человек. Среди них были и члены регионального отделения Союза художников России. В этом году на мероприятие уже поступило более 20 заявок на участие. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.

