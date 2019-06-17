Бурятия примет первенство России по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Оно состоится в Кабанском районе



С 26 по 30 июля в посёлке Селенгинск пройдёт первенство России по спортивному ориентированию.



- В соревнованиях примут участие более 25 регионов, а это около 400 участников, - сообщает администрация Кабанского района Бурятии.

