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«Улан-Удэ, увидимся снова»: Морихиро Ивата улетел из Бурятии

«Улан-Удэ, увидимся снова»: Морихиро Ивата улетел из Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Запись о том, что он покинул столицу республики, бывший худрук Бурятского театра оперы и балета опубликовал в своём блоге

Морихиро Ивата попрощался с Улан-Удэ. Бывший худрук балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты написал об этом в своём блоге. Запись опубликована на японском языке.  

- Время идёт. В Улан-Удэ всегда хорошая погода. Я покидаю город, в котором жил 7 лет. Я не чувствую одиночества по какой-то причине. Я чувствую себя очень хорошо. Спасибо, Улан-Удэ. Увидимся снова, - написал Морихиро Ивата.

В следующей записи он рассказал о приезде в Москву. Здесь он признался, что в столице России вспоминает о своей машине, которую оставил в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», Морихиро Ивата покинул пост худрука оперного театра. Но при этом он заявил, что не расстанется с Бурятией и продолжит сотрудничество с театром в качестве главного приглашённого балетмейстера. В Улан-Удэ он проработал 7 лет.   






театр оперы и балета Улан-Удэ
 
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