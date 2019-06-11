Контракт с Морихиро Ивата не стали продлевать по обоюдному согласию
Художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата покидает свой пост. Действующий контракт завершается 13 июня. Его не стали продлевать по обоюдному соглашению сторон, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
Одной из причин решения специалиста стали личные обстоятельства и необходимость частых поездок в Японию.
Однако Морихиро Ивата продолжит сотрудничество с театром в качестве главного приглашённого балетмейстера.
Морихиро Ивата возглавил балетную труппу Бурятского оперного театра в 2012 году.
За семь лет работы в Улан-Удэ он поставил следующие работы: «Тамаши», «Восхождение», «Вальпургиева ночь», «Дон Кихот», «Бахчисарайский фонтан», «Баядерка», «Синяя птица», «Щелкунчик», «Пахита», «Пер Гюнт», «Коппелия», «Корсар», «Талисман». Морихиро Ивата обновил балеты «Лебединое озеро», «Красавица Ангара», также он поставил множество балетных номеров.
Благодаря личному вкладу Морихиро Ивата состоялись выступления балетной труппы в Италии и Японии. В 2013 и 2018 годах был организатором международного фестиваля балета им. Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. В 2019 году Культурный фонд Морихиро Ивата провёл первый Российско-Японский Евразийский конкурс артистов балета, в котором приняли участие 150 артистов из Китая, Монголии, Сингапура, Японии и регионов России.
Морихиро Ивата покидает пост худрука балета Бурятского оперного театра
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