В Играх на Ольхоне покажут яков и хотошо

На фестивале «Ёрдынские игры» пройдёт выставка сельхозживотных



Скачки на лошадях по пересечённой местности и конкурс стригалей пройдут 15 июня в Ольхонском районе Иркутской области в рамках VII Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры». Кроме того, гости и участники фестиваля смогут посетить выставку сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства области Илью Сумарокова.



По информации главы ведомства, участниками конных соревнований станут 15 наездников из четырёх муниципальных образований Приангарья: Баяндаевского, Ольхонского, Нукутского и Эхирит-Булагатского районов. Состязания пройдут на двух дистанциях – четыре и восемь тысяч метров.



На соревнованиях по стрижке овец своё мастерство продемонстрируют 11 стригалей, владеющих методом механической стрижки, из Баяндаевского, Ольхонского, Нукутского и Эхирит-Булагатского районов. По условиям конкурса, стричь животных им предстоит стригальными машинками с шириной гребенок не более 100 мм. Оценивать участников будет специально сформированная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители министерства сельского хозяйства Иркутской области и управлений сельского хозяйства муниципальных образований региона. При формировании оценки учитывается выполнение стрижки овец (скорость, количество нарушений, допущенных при работе) и качество полученного руна. Победителями и призёрами, занявшими второе и третье места, признаются стригали, набравшие максимальное количество баллов.



Овец различных пород, крупный рогатый скот, индюков, сарлык-яков, коз, а также собак породы Алабай и Хотошо представят на выставке сельскохозяйственных животных главы 13 крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области. Выставка будет работать 14 и 15 июня.



Напомним, VII Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» проходит в местности Хоторук Ольхонского района Иркутской области с 13 по 15 июня.

