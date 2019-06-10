В Бурятии реже стали воровать сотовые телефоны

В республике снизилось число преступлений



В прокуратуре Бурятии проанализировали состояние и динамику преступности в республике.



За 5 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% снизилось число зарегистрированных преступлений. Сокращение отмечено как по городу Улан-Удэ, так и по районам Бурятии.



Сократилось число краж -13,5 %, в том числе квартирных -16,2 %, карманных -32,3 %, краж сотовых телефонов -27,5 %, грабежей -29,0 %.



На дорогах республики зафиксировано 390 дорожно-транспортных происшествий (- 3,0 %), из них в Улан-Удэ – 198 (-10,0 %). Погибло в ДТП 39 человек, за аналогичный период прошлого года – 29, ранено 526 (543). С участием детей произошло 56 дорожных аварий, в прошлом году – 63.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики. – сообщают в пресс-служба надзорного органа.