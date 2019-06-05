Диана Шахурова стала победителем первенства в зачёте с высотой препятствий 50 см
Первенство России по конкуру (преодоление препятствий) на пони и лошадях пони-класса среди детей до 16 лет прошло в Ленинградской области. В нём впервые приняли участие спортсмены из Бурятии. На соревнования отправились три воспитанника конноспортивного клуба «Роксис» из Бурятии, каждый завоевал медали первенства.
Всадники на лошадях ростом до 150 см в холке преодолевали препятствия в строгом порядке и без права на ошибку.
- Отличная координация с лошадью и мастерство позволили Диане Шахуровой стать победителем первенства в зачёте с высотой препятствий 50 см. Диана выступала на лошади по кличке Саммер Дрим, - сообщили в пресс-службе минспорта региона.
Две серебряных медали завоевала Алина Зимирева в зачётах с высотой 60 и 70 см. Третье место занял Аркадий Еманаков среди средней группы А.
- Впервые Бурятия была представлена на всероссийских соревнованиях в мае этого года на «Кубке Победы», где наша спортсменка Елизавета Белькевич сумела занять 2 и 3 место. Теперь в копилке Федерации конного спорта Бурятии появились новые медали российского уровня, - отметили в министерстве.
Конники Бурятии завоевали медали первенства России
Общество, Фото:
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