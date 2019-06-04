Пианист отметил, что обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников
Уроженец Иркутска, народный артист России, пианист Денис Мацуев предложил обучать детей нотной грамоте с первых классов общеобразовательной школы. Об этом сообщает ТАСС.
- Прививать детей к музыке нужно не только в музыкальных школах, но и в обыкновенных общеобразовательных. Детей наравне с цифрами нужно учить и нотной грамоте вне зависимости от того, станут они музыкантами или нет, - сказал он перед выступлением на I международном фестивале «Денис Мацуев и друзья» в Самаре.
Пианист также добавил, что обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников.
- Это уже будет наша потенциальная публика, которая будет приходить в наши концертные залы. Главное - интересно подать этот материал, как следует продумать [школьную] программу, чтобы это не было заумно, не было скучно, -цитирует Мацуева ТАСС.
Денис Мацуев предложил ввести уроки нотной грамоты в начальной школе
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пианист отметил, что обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии прошла акция «Бамовская аллея»
В женской исправительной колонии №7 стартовал первый этап конкурса «Преображение»
Так процесс назвал Игорь Шутенков
Михаил Апальков уже снялся в эпизодах сериалов «СашаТаня», «Скорая помощь» и получил роль в фильме известного режиссёра
Награждать ей будут «почётных наставников»
С детьми поиграли и вручили подарки
В Окинском районе Бурятии прошли весёлые соревнования «Забег в ползунках»
Рейды по выявлению нарушителей решили проводить постоянно
Дополнительный выходной день появится в среду 12 июня
Впервые был опробован светодиодный экран, на котором можно вести матч в режиме реального времени
В Москве подведены итоги третьего всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы»
Также лесники похвастались системой видеомониторинга
Он украл из внедорожника валюту, часы и документы
Осуждённые до 30 лет обязаны сдавать экзамены