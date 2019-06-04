Денис Мацуев предложил ввести уроки нотной грамоты в начальной школе

Пианист отметил, что обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников



Уроженец Иркутска, народный артист России, пианист Денис Мацуев предложил обучать детей нотной грамоте с первых классов общеобразовательной школы. Об этом сообщает ТАСС.



- Прививать детей к музыке нужно не только в музыкальных школах, но и в обыкновенных общеобразовательных. Детей наравне с цифрами нужно учить и нотной грамоте вне зависимости от того, станут они музыкантами или нет, - сказал он перед выступлением на I международном фестивале «Денис Мацуев и друзья» в Самаре.



Пианист также добавил, что обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников.



- Это уже будет наша потенциальная публика, которая будет приходить в наши концертные залы. Главное - интересно подать этот материал, как следует продумать [школьную] программу, чтобы это не было заумно, не было скучно, -цитирует Мацуева ТАСС.

