В женской исправительной колонии №7 стартовал первый этап конкурса «Преображение»
Конкурс проводится под девизом «За здоровый образ жизни!», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В конкурсе принимают участие девять женщин. Они начали своё преображение с участия в акции «Брось сигарету!». Также женщины приняли участие в мастер-классе по созданию причёсок для торжественных случаев.
Конкурс продлится до конца июня. В финале участницы покажут свой идеальный образ, созданный при помощи мастеров и наставников.
В женской колонии Улан-Удэ стартовало «Преображение»
Общество, Фото:
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