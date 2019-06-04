В женской колонии Улан-Удэ стартовало «Преображение»

В женской исправительной колонии №7 стартовал первый этап конкурса «Преображение»



Конкурс проводится под девизом «За здоровый образ жизни!», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



В конкурсе принимают участие девять женщин. Они начали своё преображение с участия в акции «Брось сигарету!». Также женщины приняли участие в мастер-классе по созданию причёсок для торжественных случаев.



Конкурс продлится до конца июня. В финале участницы покажут свой идеальный образ, созданный при помощи мастеров и наставников.

