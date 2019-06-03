Посол выделил ряд достопримечательностей России
Посол Китая в РФ Ли Хуэй рассказал, что Россия привлекает китайских туристов красотой пейзажей и блестящей культурой, сообщает РИА Новости.
- Блестящая культура, прекрасные пейзажи, современный облик, обновляющийся с каждым днем, привлекли большое число китайских туристов. Тайна и богатства Уральских гор, беспрерывность реки Волга, прозрачность и глубокость озера Байкал очаровательны. И Санкт-Петербург, Казань, Сочи и другие города разнообразные и уникальные, пользуются большой популярностью среди туристов. Можно сказать, что каждый уголок России заслуживает посещения, каждый пейзажным районом стоить любоваться, - сказал Ли Хуэй в интервью РИА Новости.
Посла Китая в России очаровала прозрачность Байкала
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