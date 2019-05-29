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В Бурятии прошла летняя спартакиада по инвалидному спорту

В Бурятии прошла летняя спартакиада по инвалидному спорту
Общество,  Фото:pixabay.com
В общекомандном зачёте весь пьедестал заняли команды из Улан-Удэ

В улан-удэнском физкультурно-спортивном комплексе прошла IХ Республиканская летняя спартакиада по инвалидному спорту, посвящённая 20-летию образования Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Состязания прошли по 7 видам спорта – волейбол сидя, армрестлинг, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы, шашки. В соревнованиях приняли участие 169 спортсменов из 12 команд, в том числе 5 команд из Улан-Удэ (Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов, Загорска, РООМИ «Гэрэл»), а также Кижингинского, Кяхтинского, Еравнинского, Джидинского, Тарбагатайского, Иволгинского и Мухоршибирского районов республики. Было разыграно 34 комплекта медалей в личном зачёте и в волейболе сидя.

Победителями зрелищного волейбольного турнира стала команда Загорска, серебряные медали завоевала команда Железнодорожного района и бронзовыми призёрами стали волейболисты Октябрьского района. В турнире играли смешанные команды, мужчины и женщины.

В общекомандном зачёте победителем спартакиады стала команда Загорска, второе место заняли спортсмены Железнодорожного района, и замкнула тройку призёров команда Октябрьского района.

Победители и призёры в личном зачёте были награждены медалями, грамотами и денежными призами. Команды-призёры в волейболе сидя – грамотами, медалями, денежными призами и кубками, а в общекомандном зачёте – грамотами и кубками Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

По итогам спартакиады был определён победитель в номинации «Лучший спортсмен спартакиады». Им стала Оксана Батуева из команды Джидинского района, завоевавшая две золотые и одну серебряные медали в соревнованиях по пауэрлифтингу и армрестлингу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Бурятии.
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