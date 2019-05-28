В Казани закончился финал национального чемпионата для профессионалов «Навыки мудрых»
С 20 по 24 мая в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» проходил финал национального чемпионата «Навыки мудрых». Это новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет.
Мастер производственного обучения Читинского торгово-кулинарного училища Ирина Иванова, победитель первого регионального чемпионата, получила медаль за профессионализм в финале «Навыки мудрых». Это награда, подтверждающая достижение результата выше среднего в своей компетенции.
Как сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья, первый региональный чемпионат рабочих профессий для возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» проходил в крае 27-28 февраля этого года по трём компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело» и «Медицинский и социальный уход». За звание лучшего в своей компетенции состязались 16 участников из 7 районов края.
Читинский педагог получила медаль Академии WorldSkills Russia
Общество, Фото:
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