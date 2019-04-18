Сборная получила бронзу в командном первенстве
Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти Г. С. Титова прошёл 13-14 апреля в городе Краснознаменске Московской области. Участие в турнире приняли более 700 спортсменов из 26 регионов России.
Сборную Иркутской области представляли 32 бойца. По результатам сборная завоевала бронзу в командном первенстве.
Всего в копилке команды Иркутской области пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Спортсмены из областного центра завоевали две золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали. На высшую ступень пьедестала поднялись Александр Усольцев и Гилани Санабаев. Второе место у Кирилла Трошина. Третьими стали Марк Сидоренко, Егор Блинов, Станислав Куклин и Михаил Хантаков. Спортсмены тренируются в разных военно-спортивных клубах города, сообщает Официальный портал города Иркутска.
Иркутские рукопашники завоевали 12 медалей на Всероссийском турнире
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожанам не понравилось малое количество зелёных насаждений и скамеек
Организаторы приглашают всех желающих
Старикам подарили книги и журналы
Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год четвёртый» в Русском драмтеатре им.Н.А.Бестужева идёт полным ходом
Налоговые льготы – что ввели, а что отменили?
В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как живётся изюбрям в заповеднике
Мужчина возместит причинённый ущерб
В помещении две чаши: большая и малая
Выставку посетили 500 человек
Они проводятся в аграрном университете
Сегодня они посетили Читу
Теперь «на машине времени надо отправиться в прошлый год за чеками», горько иронизируют учителя
Для учеников проходят специальные мастер-классы
Он отвёз школьницу в больницу
Иван Оскорбин семь лет учился в Бурятском в Бурятском хореографическом училище