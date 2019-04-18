Иркутские рукопашники завоевали 12 медалей на Всероссийском турнире

Сборная получила бронзу в командном первенстве



Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти Г. С. Титова прошёл 13-14 апреля в городе Краснознаменске Московской области. Участие в турнире приняли более 700 спортсменов из 26 регионов России.



Сборную Иркутской области представляли 32 бойца. По результатам сборная завоевала бронзу в командном первенстве.

Всего в копилке команды Иркутской области пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Спортсмены из областного центра завоевали две золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали. На высшую ступень пьедестала поднялись Александр Усольцев и Гилани Санабаев. Второе место у Кирилла Трошина. Третьими стали Марк Сидоренко, Егор Блинов, Станислав Куклин и Михаил Хантаков. Спортсмены тренируются в разных военно-спортивных клубах города, сообщает Официальный портал города Иркутска.

