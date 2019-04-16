Спортсменкам 13 лет
Приказом министерства спорта и молодёжной политики Бурятии от 4 апреля двум спортсменкам спортивной школы №3 Улан-Удэ присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по художественной гимнастике. Кандидатами в мастера спорта стали Виктория Яковлева и Яна Сактоева, обе 2005 года рождения.
Также первый спортивный разряд по художественной гимнастике присвоен Елене Байбородиной 2004 г.р.
Две гимнастки из Улан-Удэ стали кандидатами в мастера спорта
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