Две гимнастки из Улан-Удэ стали кандидатами в мастера спорта

Спортсменкам 13 лет



Приказом министерства спорта и молодёжной политики Бурятии от 4 апреля двум спортсменкам спортивной школы №3 Улан-Удэ присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по художественной гимнастике. Кандидатами в мастера спорта стали Виктория Яковлева и Яна Сактоева, обе 2005 года рождения.



Также первый спортивный разряд по художественной гимнастике присвоен Елене Байбородиной 2004 г.р.



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